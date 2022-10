19h30 Médias : à peine rentrés, ça chauffe déjà entre les députés à l’Assemblée

La rentrée des députés est à peine entamée que déjà ça chauffe sur les bancs de l’Assemblée. Ce mardi, les Insoumis sont entrés dans une colère noire après un discours d’Aurore Bergé sur les violences faites aux femmes faisant une allusion très appuyée à la gifle portée par Adrien Quatennens contre son épouse. Deux très proches d’Emmanuel Macron, Éric Dupond-Moretti et Alexis Kohler, sont mis en cause dans deux affaires de prise illégale d’intérêt. Le ministre de la Justice est renvoyé devant la Cours de Justice de la République tandis que le Secrétaire général de l’Elysée est mis en examen. Deux affaires qui font tâche au gouvernement et pour Emmanuel Macron lui-même. Après plusieurs jours de silence, Julien Bayou a décidé de prendre la parole dans une interview accordée au Monde ce mardi. Le désormais ex-patron des écolos se défend des accusations de violences psychologiques contre une ex-compagne et charge Sandrine Rousseau. Huit mois après le début de la guerre en Ukraine, un milliardaire s’invite dans la crise. L’américain Elon Musk s’est improvisé expert en diplomatie internationale ce week-end et espère bien résoudre le conflit à lui tout seul. Comme plusieurs autres villes de France, Paris a décidé de boycotter la coupe du monde de football au Qatar. Une indignation qui fait grincer des dents, la capitale chouchoutant le Qatar depuis des années.