19h30 Médias : à peine sur la table, l’union nationale déjà enterrée

Emmanuel Macron s’exprime face aux Français ce mercredi à 20h. 72h après le résultat des élections législatives qui l’ont privé de sa majorité à l’Assemblée, après 48h de consultation tous azimuts des différents partis politiques, que va annoncer le président ? Emmanuel Macron peut-il choisir l’option d’un gouvernement d’union nationale ? Si oui, qui pourrait accepter de le rejoindre ? Le patron du PCF Fabien Roussel s’est dit prêt à l’idée, au grand dam de ses collègues de la NUPES. Si Emmanuel Macron devait plaider pour une « union nationale », y inclurait-il le Rassemblement national ? Depuis les résultats du second tour, le « barrage républicain » se fissure et les appels du pied de la majorité à l’extrême droite se font plus directs. La députée LREM des Hauts-de-Seine, Céline Calvez, a mis les pieds dans le plat ce mercredi, provoquant la colère de la Macronie. La nouvelle composition de l’Assemblée nationale et son fonctionnement, ou non, seront mis à l’épreuve dès la mi-juillet avec l’examen du projet de loi sur le pouvoir d’achat. Le gouvernement espère piéger les oppositions avec ce texte qui auraient du mal à s’y opposer frontalement. Pour l’heure, elles sont toutes d’accord sur le principe, à condition d’ajouter à la proposition de loi leur propres conditions.