19h30 Médias : à quoi va ressembler le futur Twitter made in Elon Musk ?

44 milliards de dollars. C’est la somme dépensée par le milliardaire Elon Musk pour racheter le réseau social Twitter. Si l’info n’a pas eu un énorme écho en France, les Etats-Unis eux sont en boucle sur le sujet depuis 24h. Que va devenir Twitter avec Elon Musk à sa tête ? Le milliardaire a déjà donné quelques pistes. Il existe un risque « réel » de troisième guerre mondiale. Ces propos ont été tenus par Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, dans une interview à la télévision d’Etat. Une réponse au déplacement à Kiev, en Ukraine, du ministre américain de la Défense et du Secrétaire des Etats-Unis, lesquels ont promis le déblocage de 300 millions de dollars afin de permettre à l’Ukraine d’acheter des armes aux autres pays. Qu’est-il arrivé à Vladimir Soloviev, propagandiste en chef du Kremlin ? La Russie accuse l’Occident d’être à l’origine d’une tentative d’assassinat contre l’homme de Vladimir Poutine. Qui sera le nouveau Premier ministre d’Emmanuel Macron ? Depuis la réélection du président sortant dimanche soir, les chaînes d’info sont en boucle sur la question et n’ont pas hésité à déployer les grands moyens pour obtenir des réponses. Et si c’était une femme ? Et si c’était une femme écolo ? Chez les écolos, l’ambiance n’est pas au beau fixe. A l’instar des LR ou de Reconquête, le parti est lui aussi tiraillé à l’approche des élections législatives : faut-il s’allier ou tenter l’aventure en solo ? L’Assemblée nationale peut-elle vraiment passer à gauche ? Non, si on en croit la première projection du magazine Challenges. D’après ce sondage, la majorité actuelle composée des LREM, du MoDem et de Horizons, devrait emporter entre 328 et 368 sièges, de quoi lui assurer une majorité absolue. Si de ce côté-là, rien ne bouge, du côté de l’opposition en revanche, les lignes se déplacent.