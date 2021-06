19h30 Médias : abstention record aux élections régionales

L’ancien monde n’est pas mort : les grands vainqueurs de ce premier tour des élections régionales ne sont pas exactement de jeunes premiers. En Île-de-France, Valérie Pécresse prend la tête, tout comme Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ou Thierry Mariani en PACA. Les électeurs ont aussi ressuscité le clivage gauche-droite avec un retour en force des Républicains et du PS. Depuis plusieurs années, on assiste à une bipolarisation des élections : à la présidentielle et aux européennes, LREM et le RN sont en tête, alors que pour les élections locales (municipales ou régionales), LR et gauche (plurielle) se retrouvent en tête. On assiste aussi à un taux d’abstention toujours plus élevé d’élection en élection. Ce dimanche, seuls 32% des électeurs se sont déplacés. Pourtant, les chaînes d’infos étaient à fond depuis des semaines et plus encore dimanche soir pour leur grande soirée électorale. Au final, des dispositifs exceptionnels pour des audiences… décevantes. Sur le front du Covid, la France est passée sous le seuil des 2 000 contaminations par jour. Ce dimanche, Olivier Véran a dévoilé son nouveau plan anti-Covid : autotest sur les plages, chiens renifleurs pour détecter le virus dans les aéroports et emploi de la manière forte pour isoler les malades. 70% de la rédaction d’Europe 1 était en grève ce lundi pour protester contre la mise à pied du journaliste Victor Dhollande après une altercation avec un membre des RH qui enregistrait en cachette une réunion des salariés. Plus globalement, la rédaction reproche au nouveau premier actionnaire, Vincent Bolloré, d’importer les méthodes utilisées sur CNEWS chez Europe 1.