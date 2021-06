19h30 Médias – Abstention record : le Covid a bon dos

Vu le contexte donc, pas sûr que les sondeurs se risquent à faire des pronostics pour le second tour. D’autant que le match s’annonce serré dans plusieurs régions. En Île-de-France, la présidente sortante Valérie Pécresse va devoir s’imposer face à l’alliance de Julien Bayou (EELV) avec Audrey Pulvar (Parti socialiste) et Clémentine Autain (France Insoumise). Une alliance qui n’hésite pas à en faire des caisses à l’approche du second tour, quitte à en faire un peu trop. Après 18 mois d’interdiction, la fête de la Musique sonnait comme une petite libération dans les rues du pays lundi soir. Une libération qui aura été de courte durée, notamment à Paris, où les forces de l’ordre ont dispersé plusieurs rassemblements festifs. Le recours au pass sanitaire ne devait être limité qu’aux grands événements de plus de 1000 personnes, il sera finalement obligatoire pour se rendre en club et en boîte de nuit dès le 9 juillet prochain.