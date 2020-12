19h30 Médias – Accusation de racisme: que s’est-il passé pendant le match PSG-Basaksehir ?

En savoir plus sur Yann Barthes

C’est un moment historique auquel ont assisté les téléspectateurs du match PSG contre Le Basaksehir mardi soir. Après une quinzaine de minutes de jeu seulement, le match a été interrompu pour dénoncer les propos racistes du 4ème arbitre. Pendant quelques instants, la confusion règne sur le terrain, mais rapidement les deux équipes font consensus : elles décident toutes deux de quitter le terrain, refusant catégoriquement de tolérer les propos de l’arbitre. Ce mercredi, l’affaire fait la Une de tous les grands titres sportifs à travers le monde. Julien Bellver revient sur le déroulé des faits et sur le retentissement médiatique de l’affaire. Mardi, la toute première personne à être vaccinée contre le Covid-19 était Britannique et ce mercredi seulement, l’agence du médicament américaine a publié les données scientifiques du vaccin. Jusqu’à présent, aucune de ces données n’avaient été rendues publiques, il fallait se contenter des communiqués de presse des labos. Désormais, on comprend désormais mieux à quoi correspond le taux de « 95% d’efficacité » vanté par Pfizer, mais aussi ce que sont les fameux effets secondaires tant redoutés. Pour rassurer les Français, sceptiques sur l’efficacité et la sécurité du vaccin, Olivier Véran était en grande opération de communication mardi soir sur LCI. Le ministre de la Santé a échangé avec plusieurs français, la plupart du temps de façon cordiale. Un échange aura toutefois été nettement plus houleux : celui avec Anaïs Lefaucheux, attachée de presse et critique littéraire.