19h30 Médias – Affaire Lola : décryptage d’un emballement médiatique et politique

Depuis 48h, l’affaire du meurtre de Lola est omniprésente sur toutes les antennes. Véritable tsunami politique et médiatique mêlant colère, choc et récupération politique. Parce qu’il y aura peut-être un avant et un après « L’affaire Lola », Julien Bellver décrypte les réactions médiatiques et les réactions politiques pour nous aider à y voir plus clair. L’affaire Lola crée un certain malaise dans les médias. Dans les journaux, sur les chaînes d’infos, à la radio, on se demande comment en parler, sous quels angles, quelle est la place qu’il faut lui accorder, à qui donner la parole, comment traiter l’information tout en respectant le deuil et la famille ? Depuis l’annonce du drame, les chaînes d’infos ont consacré de longues heures d’antenne à l’affaire. En la matière, CNEWS est en tête avec plus de 7h de direct intégralement consacrées à la mort de la jeune Lola. L’affaire Lola est aussi devenue une affaire politique. La droite et l’extrême droite a décidé de faire de ce drame un symbole de l’échec de la politique migratoire du gouvernement. Et pour amener le sujet sur le terrain politique, l’opposition a trouvé sa prise juridique : l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui visait la suspecte principale dans le meurtre de la jeune Lola. Depuis le meurtre de la jeune Lola, l’OQTF (obligation de quitter le territoire français) est au cœur de l’actualité. La meurtrière présumée de Lola était visée par une de ces OQTF. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Comment fonctionnent les OQTF en France ?