19h30 Médias – Affaire Michel Zecler : Gérald Darmanin a-t-il menti devant l’Assemblée ?

Le gouvernement va-t-il reculer sur l’Article 24 de la loi Sécurité Globale ? D’après les médias ce mardi, Emmanuel Macron impose un recul à ses ministres après une réunion d’urgence entre Gérald Darmanin, Eric Dupont-Moretti, Jean Castex et Roselyne Bachelot. Réunion qui aura été marquée par « la colère froide » du président. En bref, une sale journée pour Gérald Darmanin auditionné quelques heures plus tard face à l’Assemblée nationale. Une audition qui ne sera pas passée inaperçue puisque plusieurs journalistes ont noté des « mensonges » du ministre de l’Intérieur, notamment sur la question de l’affaire Michel Zecler, producteur tabassé par la police dans le 17e arrondissement de Paris. Alors qu’on ne parle plus que du Covid dans les médias, Bruno Le Maire a remis sur le tapis un autre dossier brûlant : celui des retraites. Le ministre de l’Economie, interrogé sur France Inter, a-t-il eu tort de remettre au goût du jour la question, pourtant largement décriée par l’opinion avant l’épidémie ? Avec la réouverture des commerces, le gouvernement milite pour l’utilisation de l’application « Tous AntiCovid ». Depuis son lancement, l’appli a été téléchargée 10 millions de fois, mais on ignore le nombre de personnes chez qui elle est bien active. Etats-Unis enfin : chaque jour, la future équipe de Joe Biden se précise un peu plus. Ce mardi, c’est la team « économie » qui vient d’être dévoilée. A sa tête, Janet Yellen occupera le poste de Secrétaire au Trésor. Elle deviendra ainsi la première femme à occuper ce poste.