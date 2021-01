19h30 Médias - Affaire Olivier Duhamel: qui savait ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Oubliez « le variant britannique » du Covid : désormais ce qui inquiète les spécialistes ce n’est plus le seul variant anglais, mais bien les variants du virus. En Afrique du Sud, au Brésil, au Japon : tous les pays développent peu à peu leur variant. Et si les yeux sont tournés vers ses variants, la troisième vague est en train de déferler sur plusieurs pays européens. En Irlande, la situation n’a jamais été plus catastrophique : le taux de reproduction du virus a été estimé entre 2,5 et 3. En France, même pendant la deuxième vague, ce taux n’avait pas dépassé les 1,5. Désormais, on regarde attentivement la situation en Espagne et au Portugal, où le taux d’incidence est déjà trois fois supérieur au taux français. Nouveau rebondissement dans l’affaire Olivier Duhamel. Ce mercredi, le préfet Marc Guillaume, ancien secrétaire général du gouvernement, a démissionné de ses fonctions à Sciences Po. Lundi, une enquête de Libération accusait Marc Guillaume d’avoir eu connaissance des faits d’inceste reprochés à Olivier Duhamel. Depuis plusieurs jours, les médias s’attachent à reconstituer les cercles d’Olivier Duhamel pour savoir qui savait et qui a choisi de ne rien dire. Après le scandale Mediapro, tout le monde s’accordait à penser que Canal + serait le sauveur du football français. C’est raté : mardi soir, le patron de Canal Maxime Saada a annoncé dans le Figaro qu’en plus de ne pas acheter les droits sur la Ligue 1 délaissés par Mediapro, il rendait ses propres droits. Canal estime que les droits achetés sont surpayés, puisque calqués sur l’offre faramineuse de Mediapro. La chaîne réclame un nouvel appel d’offres pour Aux Etats-Unis enfin, Donald Trump a fait sa première apparition officielle depuis les émeutes du Capitole mercredi dernier. Il était ce mardi en visite au Texas. Interrogé sur sa responsabilité dans l’attaque du Capitole, le président n’a évoqué aucun regret.