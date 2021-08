19h30 Médias - Afghanistan : le difficile travail des journalistes

Restera-t-il assez de journalistes en Afghanistan pour nous informer sur la situation sur place ? Après plusieurs attaques terroristes, ils ne sont plus qu’une petite dizaine sur le terrain à témoigner de la détresse des Afghans qui tentent de fuir le pays, pendant que les Talibans prennent le contrôle des médias nationaux. La rentrée politique s’annonce compliquée : embouteillage à droite, où chacun promet, dans son coin, de ne pas se déchirer avec ses anciens collègues. Embouteillage à gauche, aussi, entre les candidats déclarés et ceux qui prennent leur temps pour se décider. Mais celui qui a le plus fait parler de lui ce week-end n’est ni politique, ni candidat : Eric Zemmour. Le polémiste star de CNEWS est partout, s’invitant volontiers dans la campagne présidentielle sans s’annoncer officiellement candidat. Après la rentrée politique, la rentrée sportive : depuis une semaine, Kylian Mbappé fait transpirer les journalistes sportifs du monde entier. Va-t-il quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid ? Il reste jusqu’à mardi soir minuit aux deux clubs pour trouver un terrain d’entente. C’est officiel, il faudra désormais rouler à 30km/h dans tout Paris. La limitation de vitesse dans la capitale est entrée en vigueur ce lundi. Et ça ne fait pas plaisir à tout le monde.