19h30 Médias – Agression à Annecy : le récit de la journée

Il était 10h52 ce matin lorsque la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, a pris la parole à l’Assemblée, interrompant les débats sur la réforme des retraites pour faire part aux députés de l’agression survenue dans un parc d’Annecy, plus tôt dans la matinée. Un homme, armé d’un couteau, a blessé six personnes, dont quatre enfants. Très vite, toutes les chaînes d’infos sont passées en édition spéciale. Rapidement après les premières informations sur l’attaque au couteau qui a fait sept blessés à Annecy, de nombreux détails sur le profil de l’assaillant ont été rendus publics. Un profil rendu possible grâce à la police et aux nombreux documents amateurs tournés au moment de l’attaque. Très vite après les premières informations sur une attaque au couteau à Annecy, le gouvernement s’est mis en ordre de bataille. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi que la Première ministre Elisabeth Borne se sont rendus sur place, rapidement rejoints par des officiels, parmi lesquels le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Tout aussi rapidement, les premières récupérations politiques sont arrivées.