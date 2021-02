19h30 Médias - Alerte enlèvement : où est passé le Conseil scientifique ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Souci historique sur TF1 ce midi : pour la première fois de son histoire, le JT de 13h n’a pas pu démarrer à l’heure prévue. Marie-Sophie Lacarrau a pris l’antenne à 13h pile pour annoncer aux téléspectateurs qu’un énorme souci technique empêchait toute diffusion de reportages à l’antenne. C’est du jamais-vu pour la chaîne, qui a finalement pu reprendre l’antenne pour une version écourtée de son 13h un peu avant 14h. Autre sujet d’inquiétude : où est passé le président du Conseil scientifique ? Jean-François Delfraissy, qu’on voyait partout il y a encore quelques semaines, a disparu des écrans radars. Il n’est pas le seul : on ne voit plus aucun membre du Conseil Scientifique ces derniers jours. Alors que les courbes s’améliorent partout dans le pays, on se prend à rêver d’un retour à la vie normale, mais quand ? On tente de dresser le calendrier. Les Etats-Unis viennent de perdre un animateur radio ultra populaire. Rush Limbaugh était un pionner dans son genre, un ultraconservateur aussi, ami de Donald Trump mais surtout une bête de radio. Après l’affaire Duhamel, l’affaire Berry ou encore l’affaire Louvin, une nouvelle icone médiatique est accusée de viol : l’autrice et animatrice Florence Porcel accuse PPDA de viols répétés entre 2004 et 2009. L’information a été révélée par le quotidien Le Parisien/Aujourd’hui en France sur son site internet. Florence Parcel, aujourd’hui âgée de 37 ans, avait 21 ans lors du premier viol présumé dans son bureau à TF1, en 2004. Le deuxième viol aurait eu lieu en 2009, cette fois dans un bureau de sa société de production. Au Parisien, Florence Porcel parle d’une relation sous emprise, d’une relation toxique et d’abus de pouvoir.