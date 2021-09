19h30 Médias – Allemagne : ni immigration, ni islam dans les débats, ça change !

Angela Merkel est prête à quitter le pouvoir, mais ça pourrait prendre un peu plus longtemps que prévu. Dimanche, l’Allemagne a voté : si Olaf Sholz est arrivé premier d’une courte tête devant Armin Laschet, il ne peut pas gouverner seul. En Allemagne, la règle est de former des alliances. Par exemple, pendant 16 ans, Angela Merkel a donc dirigé une coalition, soit avec les sociaux-démocrates, soit avec les libéraux. Olaf Scholz doit lui aussi réussir à rassembler s’il veut gouverner. Fin du suspens à droite. Les électeurs ont voté ce week-end : pour désigner leur candidat, ils passeront par un Congrès. Une victoire pour Xavier Bertrand qui avait conditionné sa participation à ce mode de scrutin. Mais pas à n’importe quel prix. C’est une mini actu politique qui fait beaucoup de bruit : Ségolène Royal a perdu les élections sénatoriales des Français de l’étranger. Avec 2% des voix, l’ancienne ministre n’a convaincu que onze personnes sur les 533 votants. Pour elle, un seul responsable : la division de la gauche. Sauf que la candidature dissidente c’était… la sienne. Ce week-end, Valérie Pécresse était en visite surprise à Pantin pour réagir à la construction d’un mur entre la capitale et la Seine-Saint-Denis censé éloigner les toxicomanes. Une visite « surprise », mais avec des médias prévenus en amont, évidemment. Ce lundi, Emmanuel Macron était à Lyon. Pendant un bain de foule, le président a été la cible d’un jet d’œuf. Cette fois, l’œuf a rebondi et n’a pas éclaté, mais Emmanuel Macron n’a pas toujours été si chanceux. À chaque campagne présidentielle ses prophéties. Pour Daniel Cohn-Bendit, la gauche ne peut pas gagner. Arnaud Montebourg est aussi convaincu que Jean-Luc Mélenchon ne l’emportera pas. Tout comme Éric Zemmour est persuadé que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Arnaud Montebourg, en revanche, est convaincu qu’il va l’emporter. Les sondages, eux, prédisent l’inverse.