19h30 Médias : Allemagne : une "fête nazie" fait scandale

En Allemagne, une fête fait la Une de tous les médias : des jeunes ont été filmés il y a quelques jours en train de détourner les paroles d’une célèbre chanson, "L’Amour toujours", avec des propos racistes. Un énorme scandale chez nos voisins allemands où le parti d’extrême-droite AfD n’a jamais été aussi bien placé dans les sondages. Le "scandale nazi" défraye la chronique et remet en lumière la montée du racisme en Allemagne. Une enquête a été ouverte pour incitation à la haine et actes anticonstitutionnels, alors que certains jeunes filmés ont déjà été licenciés par leur entreprise. Quant au morceau en question, qui buzz sur TikTok avec plus de 100.000 vues, il a été interdit dans les fan-zones du prochaine Euro et au célèbre festival Oktoberfest.

En savoir plus sur Julien Bellver