19h30 Médias : ambiance glaciale pour le lancement de la Coupe du monde au Qatar

La Coupe du monde de football au Qatar a officiellement débuté ce dimanche. S’ils étaient nombreux, pays organisateur, FIFA et responsables à espérer voir les polémiques s’évanouir au premier coup de sifflet, c’est raté. C’est même l’inverse qui se produit depuis ce week-end, avec une multiplication vertigineuse des polémiques et des traitements peu flatteurs dans les JT du monde entier. Le Qatar ouvrait le mondial de football dimanche soir avec un match contre l’Equateur, perdu 2 à 0. C’est la première fois que le pays organisateur d’un mondial perd son match d’ouverture. Un raté historique qui n’a pas échappé aux supporters qataris qui, dépités, ont quitté le stade par centaine avant même la fin du match. Et tout le monde s’est demandé s’il n’allait pas finir en prison. Spoiler : pas du tout. Dix jours après le débarquement des 234 réfugiés de l’Ocean Viking à Toulon, leur accueil vire au cauchemar pour le gouvernement, qui n’avait visiblement pas anticipé l’encombrement de la justice. 180 dossiers à statuer en 24h, ça relève de la mission impossible. Les politiques vont-ils boycotter la Coupe du monde au Qatar ? Pour éviter la question, chacun sa pirouette.