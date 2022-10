19h30 Médias : après sa victoire aux faux referendums en Ukraine, la menace nucléaire de Vladimir Poutine se précise

Les faux referendums organisés par le pouvoir russe dans plusieurs régions d’Ukraine ont parlé. Sans surprise, les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporijia et Kherson ont dit « oui » à leur rattachement à la Russie. Si ces scrutins ne sont pas reconnus par la communauté internationale, ils devraient permettre à Vladimir Poutine de menacer une nouvelle fois l’Occident et de brandir, à nouveau, la menace nucléaire. Que s’est-il passé en mer Baltique ? La ministre des Affaires étrangère suédoises l’a confirmé : les explosions qui ont eu lieu sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 n’ont rien d’un accident, mais bien un sabotage. Depuis plusieurs jours, la députée NUPES Sandrine Rousseau se retrouve dans l’œil du cyclone après ses révélations sur la vie privée de Julien Bayou, accusé de violences psychologiques par son ex-compagne. Même le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a décidé de s’en mêler. Il fait froid à Paris depuis deux jours, mais Bruno Le Maire a trouvé la solution : le col roulé. Pas peu fier de sa trouvaille, le ministre de l’Economie en a même fait la promo sur son compte Instagram.