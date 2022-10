19h30 Médias : après seulement 44 jours de mandat, Liz Truss, Première ministre britannique, démissionne

La Première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss a annoncé sa démission ce jeudi 20 octobre. En fonction depuis le 6 septembre, Liz Truss aura tenu moins de 50 jours au 10 Downing Street. Accusée d’avoir plongé le pays dans une crise financière, critiquée de tout côté, y compris dans son propre camp, la Première ministre était dans une situation intenable. Le nouveau Premier ministre sera désigné d’ici vendredi 28 octobre par le Parti conservateur. Un retour de l’ancien Premier ministre Boris Johnson pourrait être possible. Le Sénat a rejeté mercredi 19 octobre la proposition de loi transpartisane pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, soutenue par le gouvernement. La proposition avait été formulée en juin dernier lorsque les Etats-Unis étaient revenus sur ce droit, en laissant le choix du droit à l'avortement aux États. La majorité sénatoriale de droite s’oppose à la volonté de 81% des Françaises et des Français, selon Mélanie Vogel, autrice de la proposition de loi. Son rejet a été acquis par 139 voix pour et 172 voix contre, au terme d'échanges parfois vifs entre la droite et la gauche. Même le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a défendu ce texte. Mais deux autres propositions de loi constitutionnelles similaires vont être prochainement débattus en novembre à l'Assemblée nationale, à l'initiative de l'alliance de gauche Nupes et du groupe de la majorité présidentielle Renaissance. L’ancien candidat à l’élection présidentielle, Éric Zemmour et les cadres du parti Reconquête ont participé à une manifestation pour rendre hommage à Lola, la collégienne de 12 ans tuée vendredi 14 octobre dans le XIXe arrondissement à Paris. Le Rassemblement national a refusé de participer à cette marche, une décision dénoncée par Marion Maréchal. Accusé de récupération politique, le fondateur de Reconquête précise qu’il ne s’agit pas « d’un crime individuel, mais qu’il s’inscrit dans un ensemble collectif ». Pourtant, la famille de Lola aurait assuré ne pas vouloir de récupération politique selon le maire de la commune du Nord-Pas-De-Calais dont ils sont originaires. C’est la première fois qu’un chef des opérations russes reconnaît une situation compliquée pour à Kherson, dans Sud Est de l’Ukraine. La ville est la seule capitale régionale conquise par Moscou. En réponse, l’armée russe a commencé à évacuer des milliers de personnes de Kherson avant l’offensive ukrainienne. Ils tentent sur place de retourner la situation à leur avantage. La Russie cible depuis le 17 octobre des infrastructures électriques en Ukraine. 30% des centrales électriques du pays ont été détruites. L’armée russe a de nouveau utilisé des drones iraniens pour bombarder plusieurs villes d'Ukraine. L’objectif : plonger dans le noir et dans le froid le pays. Les Ukrainiens se préparent à un hiver difficile. Cette situation pourrait provoquer des milliers de morts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à l’Occident davantage de système de défense pour se protéger contre les missiles. Pour faire passer en force la première partie du projet de loi de finances 2023, la Première ministre, Elisabeth Borne a déclenché l'article 49.3 de la Constitution, le mercredi 19 octobre. Le gouvernement affirme avoir pris en compte les oppositions en adoptants une dizaine d’amendements dans le projet final. Parmi ces amendements, aucun proposé par les députés de La France Insoumise et du Rassemblement national n’a été retenu. En réponse, la NUPES annonce le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement. Les députés Rassemblement national dépose leur propre motion ce jeudi 20 octobre. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement n’exclut pas le recours à l'article 49.3 pour le projet de budget de la Sécurité sociale.