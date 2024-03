19h30 Médias – Argentine : Javier Milei porte un coup sourd à la liberté de la presse

Javier Milei, nouveau président ultra-libéral de l’Argentine, a annoncé la fermeture de Télam, la plus grosse agence de presse du pays, l’équivalent de notre AFP en France. Créée en 1945, Télam s’est vue contrainte de mettre la clé sous la porte du jour au lendemain dans des conditions proprement hallucinantes. Déjà afaibli par de nombreuses crises au cours des dernières années, Haïti sombre depuis quelques semaines dans un profond marasme. Les gangs criminels prennent d’assaut le pays, lançant même un assaut contre la capitale. À la tête de la terreur, Jimmy Chérizier, désormais plus connu sous son alias, « Barbecue ». Un surnom hérité de sa réputation, celle d’un homme qui brûle vives victimes. Les services secrets de Vladimir Poutine sont parvenus à enregistrer une conversation entre hauts-gradés de l’armée de l’air allemande. Au cours de cette conversation de 38 minutes, rendue publique sur internet par la propagandiste en chef du Kremlin, on peut entendre le haut commandement allemand discuter de sujets très sensibles, et surtout très confidentiels. De quoi déclencher une vague de paranoïa dans toute l’Allemagne.

