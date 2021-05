19h30 Médias - Assassinat d’un policier à Avignon : chasse au scoop dans les médias

Cinq jours après l’assassinat d’Éric Masson, brigadier de 36 ans, à Avignon, BFMTV révélait dimanche soir l’interpellation de deux suspects en fuite vers l’Espagne. L’information, reprise par les autres chaînes d’info en continu, a fait la Une toute la soirée. Depuis, c’est la chasse au scoop : ce matin, LCI révélait plusieurs perquisitions en cours, tandis qu’au même moment un policier syndicaliste donnait de nouvelles informations à CNEWS puis LCI. Sur le front du Covid, les chiffres continuent de s’améliorer en France. Le nombre de nouveaux cas a chuté à 18 000 par jour, le chiffre le plus bas depuis le 15 janvier dernier. Olivier Véran l’a confirmé ce lundi : les terrasses pourront bien rouvrir le 19 mai prochain. Ce week-end, l’Espagne célébrait la fin de son couvre-feu et de l’état d’urgence sanitaire et la jeunesse ne s’est pas privée pour célébrer la nouvelle. Au point que ce matin dans la presse espagnole, c’est l’inquiétude générale. Pour atteindre son objectif de 20 millions de Français vaccinés d’ici le 15 mai, le gouvernement a mis un nouveau coup d’accélérateur ce week-end. Problème : pendant le week-end, la France réalise près de deux fois moins de vaccinations qu’un jour de semaine. Et d’ici le 15 mai, le pont de l’Ascension et son long week-end ne devraient pas aider à remplir l’objectif. Samedi soir, sur France 2, étaient réunis tous les talents de la radio, sur un seul plateau télé et en pleine pandémie. De quoi créer le plus gros cluster médiatique de l’histoire. Léa Salamé, Marc Fauvelle, Jean-Jacques Bourdin, Yves Calvi et bien d’autres, ils étaient tous réunis pour fêter les 100 ans de la radio avec une jolie fête, sans masque et avec des distances de sécurité pas toujours respectées. Résultat : après la détection d’un cas positif au Covid, ils sont tous placés à l’isolement ce lundi.