19h30 Médias – Attaque du Capitole: retour sur une journée noire de l’Histoire américaine

Mercredi pendant plusieurs heures, des militants pro-Trump ont envahi le Capitole, symbole de la démocratie américaine. Ce jeudi, toute la presse du pays fait sa Une sur cet événement symbolique qui a peut-être changé le visage de l’Amérique dans le monde pour plusieurs années. On remonte le fil de cette journée hallucinante avec Julien Bellver. En France, le pays va-t-il se re-confiner pour la troisième fois ? Pour le savoir, il faut décoder les mots du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, au 20h de France 2 mercredi soir. En attendant, la France continue sa campagne de vaccination : 12500 personnes de plus ont été vaccinées en 24h, soit… 0,03% de la population. La polémique sur la lenteur de l’action gouvernementale ne faiblit pas et pourrait en cacher une autre : on savait que le cabinet de conseil McKinsey était venu à la rescousse de l’Etat pour piloter sa stratégie vaccinale. Dans le Monde de ce jeudi, on apprend désormais qu’il ne s’agit pas d’une, mais de quatre sociétés privées – une Française et trois Américaines – qui aident le ministère de la Santé et seront en charge du fichier des personnes vaccinées et de la logistique. Le fiasco de Mediapro prend une tournure politique. Canal +, présenté par beaucoup, comme le repreneur des droits de la Ligue 1 a entamé un bras de fer avec l’Elysée sur la question.