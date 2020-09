19h30 Médias – Attaque près de Charlie Hebdo : Youssef, de suspect à héros

En savoir plus sur Yann Barthes

La colère ne redescend pas à Marseille après l’annonce des nouvelles restrictions imposées par Olivier Véran. Restaurateurs, patron(ne)s de bars et de clubs de sport, élu(e)s se sont bousculées pour se faire entendre dans les médias ; Les insultes de Jean-Marie Bigard au ministre de la Santé ne sont pas passées inaperçues. Au contraire, elles ont fait la Une sur BFMTV. Selon un récent sondage, une majorité de Français trouvent que les médias parlent trop du Covid et de façon trop anxiogène. L’attaque près des locaux de Charlie Hebdo vendredi a également fait la Une des JT ce week-end. Pendant de longues heures, la presse fait l’écho d’un « deuxième suspect » en fuite. On apprendra plus tard qu’il s’agissait en fait d’un jeune homme, Youssef, qui a tenté d’intercepter l’assaillant. Trop tard pour certains, qui se sont empressé de tirer des conclusions. Donald Trump est au cœur d’un scandale fiscal : le New York Times révèle ce lundi que le président américain n’a payé que 750 dollars d’impôts en 2016, ainsi qu’en 2017. Le journal révèle même qu’en réalité, l’auto-proclamé « self-made man » n’a payé aucun impôts pendant 10 des quinze dernières années.