19h30 Médias - Attentat à Moscou : la France en alerte maximale

Attentat à Moscou : la France en alerte maximale

Ce week-end, les autorités françaises ont décidé de relever le niveau d’alerte dans le pays au stade maximal d’urgence attentat à la suite de l’attaque revendiquée par le groupe État islamique à Moscou qui a fait 137 morts. A peine arrivé en Guyane ce matin où il est en déplacement, Emmanuel Macron a été interrogé sur cette nouvelle menace. En France, c’est depuis Roubaix que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a détaillé la menace, un peu plus tard, c’est le Premier ministre, Gabriel Attal, qui est allé à la rencontre du préfet de police de Paris Gare St Lazare et des militaires de l’opération sentinelle. Alors faut-il s’inquiéter ? Sur les chaînes infos, match depuis ce matin entre alarmistes et rassuristes sur le sujet. Près d’une semaine après sa réélection à la tête de la Russie, Vladimir Poutine est déjà fragilisé. Le président russe pointe du doigt son ennemi ukrainien en ignorant la revendication du groupe État islamique. Plusieurs observateurs redoutent qu’il utilise le drame de Moscou pour justifier une prochaine offensive. Un attentat qui aurait pu être évité puisque les États-Unis avaient prévenu le Kremlin au début du mois du risque imminent d’une attaque à Moscou. Le casting des listes européennes se précise avec la nouvelle recrue du Rassemblement national : l’essayiste Malika Sorel. Auteure de plusieurs livres sur l’immigration et la laïcité, la franco-algérienne rejoint la liste de Jordan Bardella aux élections européennes, sur laquelle elle sera numéro 2. Ancienne membre du Haut Conseil à l’Intégration sous Nicolas Sarkozy, elle dit vouloir, avec ce ralliement, participer à la "recomposition française". En forme dans les sondages, le leader de Place publique a organisé son premier meeting de campagne avec le Parti socialiste à Tournefeuille, près de Toulouse, en vue des élections européennes.

