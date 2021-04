19h30 Médias – Attentat de Rambouillet : immigration et terrorisme, la droite marche sur les plates-bandes du RN

Dimanche, une fête sauvage a réuni plus de 300 personnes au cœur du parc parisien des Buttes-Chaumont. Un sujet qui a immédiatement trouvé sa place en tête des matinales et sur les chaînes d’infos et qui a rapidement été condamné par le gouvernement. Ce lundi signe-t-il le début de la fin du confinement ? La réouverture des écoles ce matin est le nouveau « pari » présidentiel contre l’épidémie. D’un point de vue sanitaire, personne n’est d’accord : fallait-il ouvrir les écoles si tôt ou était-ce inutile de les fermer ? Chez nos voisins, la stratégie n’est pas du tout la même. Pour réussir son pari, le gouvernement veut mettre le paquet sur les tests. A partir du 10 mai, tous les lycéens devront s’auto-tester une fois par semaine. D’après le Conseil scientifique, cette méthode – si elle est bien appliquée – pourrait être très efficace. Emmanuel Macron va-t-il repousser l’heure du couvre-feu ? C’est ce que le chef de l’Etat a laissé entendre ce matin au cours de sa visite dans une école primaire. En Inde, la situation continue de se dégrader. Il aura fallu attendre ce week-end pour que la communauté internationale réalise l’ampleur de la catastrophe. On estime à 353 000 le nombre quotidien de nouvelles contaminations, mais le bilan réel serait 10 fois supérieur à ce chiffre selon le Financial Times. Les hôpitaux sont saturés, des crématoriums improvisés se multiplient dans le pays et le pire serait encore à venir, car le pic des contaminations ne devrait être atteint qu’à la mi-mai. En Italie en revanche, c’est une toute autre ambiance : les terrasses ont rouvert dans le pays et ont été prises d’assaut par les habitants. Existe-t-il un lien entre immigration et terrorisme ? La question n’a jamais été autant posée que depuis l’attentat de Rambouillet vendredi dernier et cette fois, ce n’est pas l’extrême-droite qui a fait le lien la première, mais les Républicains. Eric Ciotti d’abord, rapidement suivi par trois autres ténors de la droite.