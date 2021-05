19h30 Médias : au Rwanda, Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de la France

27 ans après le génocide des Tutsis, Emmanuel Macron a atterri à Kigali, au Rwanda ce jeudi : un « voyage pour l’Histoire », titre La Croix. Le chef de l’État a visité le Mémorial du génocide où sont inhumés les restes de plus de 250 000 victimes. Il n’y a que la France pour casser l’ambiance avant un événement heureux. Cette année, c’est l’Euro de football qui en fait les frais. Le patron de la FFF, Noël Le Graët, a regretté dans une interview au Parisien le choix du rappeur Youssoupha pour écrire l’hymne des Bleus. Interview dans laquelle il rejette également la responsabilité sur le « service marketing » de la FFF, une justification qui lui a valu de très nombreuses critiques. Le variant indien peut-il ruiner notre été ? Face à la multiplication des cas au Royaume-Uni, le gouvernement français veut montrer qu’il ne baisse pas la garde. Mais pas question de fermer les frontières aux Britanniques : seul un « auto-isolement » est désormais préconisé. En décembre dernier, pour tenter de contrer le variant anglais, la France avait choisi de fermer totalement ses frontières avec le Royaume-Uni. Résultat : cinq mois plus tard, le variant anglais représente plus de 85% des cas en France. Au Royaume-Uni, l’ancien conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings, part en guerre contre le Premier ministre. Auditionné devant une commission parlementaire sur sa gestion de la crise du Covid, Dominic Cummings a étrillé le gouvernement et Boris Johnson.