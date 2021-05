19h30 Médias : Audrey Pulvar vs Gérald Darmanin, itinéraire d’une plainte inutile

Habituellement, les jours fériés sont un peu mous en termes d’info. Pas cette année : le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a trouvé de quoi alimenter les médias même pendant ce long week-end. Tout est parti d’une phrase prononcée par Audrey Pulvar sur France Info ce week-end qui commentait la manifestation policière ayant eu lieu quelques jours plus tôt. Une manifestation « soutenue par l’extrême-droite, à laquelle participe un ministre de l’Intérieur, qui marche sur l’Assemblée nationale pour faire pression sur les députés en train d’examiner un texte de loi concernant la justice, c’est une image qui pour moi était assez glaçante », a ainsi déclaré la tête de liste des socialistes pour les régionales en Île-de-France. Des propos restés en travers de la gorge du ministre de l’Intérieur en question, Gérald Darmanin, qui a aussitôt réagi avant d’annoncer porter plainte pour « diffamation » contre Audrey Pulvar. Sur le front du Covid, vent de panique ce week-end après la découverte d’un nouveau variant très rare du virus à Bordeaux. Le variant, dérivé du variant anglais, possède une mutation proche de celle des variants sud-africain ou indien, qui fait craindre une efficacité moindre des vaccins. En Grande-Bretagne, la progression du variant indien fait paniquer le gouvernement, mais bonne nouvelle : selon une nouvelle étude, les vaccins actuels resteraient efficaces contre ce variant, avec une efficacité légèrement moindre. Ce lundi, le Wall Street Journal a lâché une petite bombe qui relance l’hypothèse d’un accident de laboratoire à Wuhan pour expliquer l’émergence du Covid-19. Certains élus réclament désormais que les informations chinoises soient déclassifiées. Du côté du gouvernement chinois, on nie en bloc ces dernières accusations. Dimanche, le régime biélorusse a détourné un avion de la compagnie Ryanair pour arrêter un de ses opposants. Roman Protassevitch, 26 ans, est journaliste et ancien rédacteur en chef d’un média d’opposition au président en place, Alexandre Loukachencho. Il a été arrêté à Minsk dès l’atterrissage de l’avion. Le détournement de l’avion a provoqué un énorme scandale diplomatique. Un sommet européen doit se tenir dans les prochains jours pour décider d’éventuelles sanctions. C’est LA grosse polémique du week-end : après sa victoire à l’Eurovision, le chanteur du groupe vainqueur, l’Italien Damiano, a-t-il pris de la cocaïne face caméra ? Si les images sont douteuses, le groupe a formellement démenti les accusations dans les heures qui ont suivi. Dans la presse italienne, on s’agace surtout contre la France. Lundi soir, le test antidrogue de l’ensemble du groupe est par ailleurs revenu négatif.