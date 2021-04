19h30 Médias : aura-t-on bientôt trop de doses AstraZeneca pour trop peu de volontaires ?

La saga du vaccin maudit continue : AstraZeneca vient de passer un nouveau week-end cauchemardesque. Dans les Hauts-de-France, plus de 1000 doses du vaccin anglais n’ont pas trouvé preneurs ce week-end. Coïncidence ou pas : ce week-end, la Grande-Bretagne a annoncé la mort de sept patients suite à leur vaccination. Sept, sur 18 millions de vaccinés, ça représente 1 chance sur 2,5 million de décéder après avoir été vacciné. C’est cinq fois moins que la probabilité d’être frappé par la foudre. C’est ce qu’on appelle le « bénéfice-risque ». Le gros scandale du week-end concerne un « passe-droit » assez hallucinant en temps de Covid. On l’a appris vendredi soir dans un reportage diffusé par M6 : à Paris, un restaurant clandestin continue de recevoir, en grande pompe et au prix fort, d’influentes personnalités, parmi lesquelles des ministres. C’est en tout cas ce qu’assurait Pierre-Jean Chalençon, l’un des organisateurs de ces dîners, interrogé par M6, avant de se rétracter ce lundi matin en assurant avoir voulu faire « de l’humour ». Bernard Tapie et son épouse ont été ligotés et violentés ce week-end lors du cambriolage de leur maison à Combs-la-Ville. Branle-bas de combat dans les rédactions ce dimanche avec batterie d’experts en sécurité invités en plateau, journalistes dépêchés sur place et des dizaines de témoignages de soutien au couple.