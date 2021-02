19h30 Médias – Baisse des cas de Covid en France: Macron a-t-il réussi son pari ?

En savoir plus sur Yann Barthes

La grosse bonne nouvelle du jour c’est la baisse du nombre de contaminations au Covid dans le pays. Une baisse modeste, certes, mais une baisse qui aura suffi à diffuser une vague d’optimisme sur toutes les chaînes d’info du pays. Merci qui ? Merci les Français, d’abord, mais aussi merci Emmanuel Macron à en croire son entourage. Le président aurait « pris un risque » en ne re-confinant pas le pays, un pari risqué, mais payant pour l’instant. Autre pays, autre stratégie. En Allemagne, Angela Merkel a décidé de prolonger le confinement de trois semaines afin d’anticiper la troisième vague, celle des variants. La chancelière allemande s’inquiète des courbes que les spécialistes publient chaque jour. En France, Ségolène Royal elle, n’y croit pas du tout, quitte à plonger dans un complotisme de base. Ce soir sur France 2, un avant-goût de la présidentielle de l’an prochain : Gérald Darmanin et Marine Le Pen s’affrontent sur le plateau de « Vous avez la parole ». La présidente du Rassemblement national joue gros et espère faire oublier son débat catastrophique contre Emmanuel Macron en 2017. Aux Etats-Unis, le procès en destitution de Donald Trump se poursuit avec la diffusion de vidéos inédites de l’attaque du Capitole, le 6 janvier dernier. On y voit notamment l’ancien vice-président, Mike Pence, prendre la fuite pour se mettre à l’abri.