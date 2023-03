19h30 Médias – Bakhmout, encerclée par les Russes, est sur le point de tomber

La ville de Bakhmout, en Ukraine, est sur le point de tomber aux mains des Russes. Depuis des mois, cette ville du Donbass est le théâtre d’un combat acharné entre les armées ukrainiennes et russes et un symbole de la résistance ukrainienne. Mais depuis quelques jours, la situation se renverse et les espoirs de Volodymyr Zelensky s’amenuisent. A peine parti de la FFF – et déjà replacé à la FIFA – Noël Le Graët s’est lancé dans une grosse opération com’ de crise qui passe mal. Le désormais ex-patron de la FFF a donné trois interviews fleuves aux journaux l’Equipe, Le Monde et Ouest-France. Trois interviews dans lesquelles il tient des propos parfois lunaires, souvent virulents contre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Si Noël Le Graët s’est exprimé publiquement, ses avocats ne sont pas en reste et étaient sur les plateaux des chaînes d’infos toute la journée. Après l’annonce de la démission de Noël Le Graët, de nouveaux témoignages à charge contre l’ancien patron de la FFF sortent dans la presse. Comme celui d’une agente de footballeur que Noël Le Graët aurait invité chez lui pour une soi-disant « réunion de travail » accompagnée de coupes de champagne, ou celui d’une ancienne cadre de la FFF. Des témoignages qui sont venus mettre à mal l’opération de com’ de crise de ses avocats. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, avait appelé sur BFMTV les chaînes d’infos à se calmer sur l’affaire Pierre Palmade. Un vœu pieux à en croire les mêmes chaînes d’infos, toujours en boucle ce mardi. En 24h, plus de 20 avocats et magistrats différents ont défilé dans toutes les tranches de la chaîne, en plateau ou en visio, pour s’exprimer sur l’affaire. Suivis de près par des syndicalistes, des psychiatres, des psychologues cliniciens, des sociologues, des médecins : personne ne connaît véritablement le dossier, mais tout le monde en parler.