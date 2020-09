19h30 Médias – Balance ton rappeur : Angèle, victime collatérale face à Moha La Squale et Roméo Elvis

En savoir plus sur Yann Barthes

Dimanche, une ex-compagne de Moha La Squale publie sur Instagram plusieurs messages accusant le rappeur de violences et de séquestration. Rapidement, les réseaux sociaux s’emballent et le hashtag #Balancetonrappeur prend de l’ampleur. Lundi, c’est au tour de Roméo Elvis d’être accusé de comportement déplacé. Sur les réseaux sociaux, comme dans les médias, l’information a fait une victime médiatique : la chanteuse Angèle, sœur de Roméo Elvis. On en parle avec Julien Bellver dans son 19h30 Médias.