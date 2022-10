19h30 Médias – Brésil : Jaïr Bolsonaro a-t-il encore une chance de l’emporter face à l’ex-président Lula ?

Plus que deux jours avant le premier tour de l’élection présidentielle au Brésil. Depuis des mois, onze candidats s’affrontent. Le principal concurrent du président d’extrême-droite Jaïr Bolsonaro reste l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. C’est, en effet, ce duel qui fait la Une des médias. Selon certains sondages, c’est Lula qui pourrait l’emporter dimanche dès le premier tour avec 52 % des votes. Aux Etats-Unis, le droit à l’avortement est une nouvelle fois menacé. En Arizona, une juge a rétabli une loi du XIXe siècle qui interdit presque totalement l'avortement. La décision fait suite à celle de la Cour suprême du pays de s’attaquer au droit à l’IVG, jusqu’alors gravé dans la Constitution. Dans l’Union européenne aussi, le droit à l’avortement est de plus en plus menacé, comme en Pologne ou en Hongrie. Au Royaume-Uni, les caisses se portent mal. La semaine dernière, le ministre des Finances du pays a annoncé d’importantes suppressions de taxes, en particulier pour les plus riches. Une politique très agressive qui inquiète, car les économistes sont unanimes : cette annonce est un désastre économique. Joe la gaffe est de retour. Ces dernières semaines, le président américain a multiplié les petites erreurs et les moments d’absence. Son équipe de communication, elle, n’en peut plus. Mais les étourderies de Joe Biden ne datent pas d’hier. En 2008 déjà, le président des Etats-Unis en avait fait une belle en s’adressant à un sénateur en fauteuil roulant.