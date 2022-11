19h30 Médias – Brésil : Jair Bolsonaro conteste finalement sa défaite à l’élection présidentielle

Il aura attendu près d’un mois. Cette semaine, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a contesté sa défaite à la présidentielle contre Luiz Inacio Lula da Silva, son opposant. Il a demandé à la justice l’invalidation de certaines voix. Mais son action a peu de chances d’aboutir car le tribunal électoral juge cette procédure illégale. On parle déjà de lui comme du prochain candidat des républicains à l’élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis. Le gouverneur de Floride, largement réélu lors des dernières élections de mi-mandat, représente pour de nombreux partisans la relève du parti de droite. Comme Donald Trump, Ron DeSantis est un conservateur pur et dur. C’est un peu un « bébé Trump ». Une image dont il cherche à s’émanciper, comme nous l’explique Julien Bellver, ce soir, sur le plateau de Quotidien. Le Brexit n’a pas cessé de faire parler de lui en Grande-Bretagne. Le sujet est même au centre de nombreux débats. Certains craignent que le nouveau Premier ministre Rishi Sunak revienne sur cette politique de rupture avec l’Union européenne. Un récent sondage montre pourtant que seulement 32 % des Britanniques voient encore le Brexit comme une bonne idée. L’image a fait grand bruit. Cette semaine, le président hongrois Viktor Orbán a été filmé avec une écharpe de football autour du cou. Sur celle-ci, apparaît une représentation de la « grande Hongrie » : une carte qui inclut dans le territoire hongrois certains de pays voisins, comme l’Autriche, la Slovaquie, la Roumanie ou la Croatie. Cette image fait écho à de nombreuses revendications des ultra-nationalistes hongrois. La semaine était chargée pour Joe Biden. Le week-end dernier surtout, le président américain a fêté son anniversaire. Les médias en ont parlé, mais la Maison Blanche beaucoup moins. Pour cause, Joe Biden ne se fait plus tout jeune : il a célébré ses 80 ans.