19h30 Médias – Brésil : Jair Bolsonaro crée la surprise et atteint le second tour

Au Brésil, grosse surprise au dépouillement des bulletins du premier tour de l’élection présidentielle : le président sortant, Jair Bolsonaro, annoncé vaincu par tous les sondages, est parvenu à se qualifier pour le second tour. Il affrontera l’ancien président Lula, arrivé en tête du scrutin. La bataille du second tour promet d’être féroce entre les deux hommes. Depuis deux semaines, chaque soir, les femmes iraniennes défilent dans les rues de leur pays pour lutter contre le pouvoir des mollahs. Face à elles, une répression féroce et aveugle. Au moins 92 personnes sont mortes depuis le début de la révolte, qui s’étend désormais dans les écoles. Pendant que les Iraniennes défilent, en France la gauche s’entredéchire. Ce week-end, la NUPES était réunie à Paris pour la mobilisation de soutien aux Iraniennes. A la tribune, Sandrine Rousseau, à qui on reproche ses propos sur le voile, a été copieusement huée. Nouveau revers militaire pour l’armée russe en Ukraine. Les forces ukrainiennes ont repris Lyman, une ville très stratégique de la région de Donetsk. Emmanuel Macron en col roulé pour une allocution 100% web et 100% consacrée au « Conseil national de la Refondation ». Si le CNR n’a pas motivé les foules chez les politiques, le président espère susciter l’intérêt des Français, lesquels sont invités à envoyer leurs idées pour « refonder » le pays. Le député insoumis Adrien Quatennens est « mis en retrait » de ses fonctions à l’Assemblée nationale à la suite des accusations de violences conjugales qui pèsent sur lui.