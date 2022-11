19h30 Médias - Brésil : Lula l’emporte de justesse face à Jair Bolsonaro

Lula a retrouvé son siège de président du Brésil. L’ex-dirigeant l’a emporté de justesse face au président sortant, Jair Bolsonaro. Avec cette nouvelle victoire, Lula va entamer son troisième mandat à la tête du Brésil, 20 ans après sa première élection et malgré un passage par la case prison pour corruption. A 77 ans, Lula incarne le renouveau du pays. Sa victoire, d’une très courte tête face à Jair Bolsonaro, a été célébrée longuement par ses partisans ce dimanche au Brésil. Que s’est-il passé ce week-end à Sainte-Soline ? Le petit village des Deux-Sèvres, inconnu du grand public, s’est retrouvé projeté à la Une après une manifestation contre les « méga-bassines », d’immenses ouvrages de stockage d’eau destinés à répondre aux besoins de l’agro-industrie dénoncés par les militants écologistes. La manifestation de ce week-end a fait 61 blessés parmi les forces de l’ordre. Ukraine, jour 250. Mise en difficulté par les Ukrainiens, l’armée russe a décidé d’attaquer par les airs. Plus de 50 missiles ont été tirés sur l’Ukraine ces dernières heures. Ces frappes ne servent qu’un but, le nouvel objectif de Vladimir Poutine : terroriser les populations. Le sujet des mégabassines, ces immenses ouvrages tout sauf écolo de stockages d’eau destinés à répondre aux besoins de l’agro-industrie, aurait pu être un moment fort pour les écologistes. Raté : symbole du fossé entre les jeunes écolos et certains dirigeants écolo, Yannick Jadot a été hué, sifflé, sa voiture tagguée lors de sa visite à Sainte-Soline ce week-end.