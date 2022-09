19h30 Médias – Buckingham Palace et bain de foule, le roi Charles III fait sa première apparition publique

La reine est morte, vive le roi. Le prince Charles est désormais le roi Charles III. Arrivé à Londres en milieu d’après-midi, le nouveau souverain a surpris les centaines d’Anglais qui défilent devant le palais de Buckingham depuis l’annonce du décès de la reine Elizabeth II. Pendant de longues minutes, Charles III s’est accord » un bain de foule, le premier de son règne. Depuis l’annonce de la mort de la reine Elizabeth II, à 19h30 heure française jeudi 8 septembre, la plupart des médias du monde entier ont basculé en édition spéciale. En France, toutes les chaînes d’info ont suivi, ainsi que TF1, France 2 et France 3 qui ont interrompu leur programme pour prendre l’antenne en direct. En Angleterre, en Europe et plus largement dans le monde, les journaux rendent hommage à la reine Elizabeth II ce vendredi, au lendemain de l’annonce du décès de la souveraine. Les hommages politiques se multiplient depuis l’annonce du décès de la reine Elizabeth II. En France, presque tous les leaders politiques ont publié un tweet d’hommage à la souveraine. Tout était prévu pour l’annonce du décès de la mort d’Elizabeth II. Les chaînes britanniques avaient un protocole strict à respecter : journalistes vêtus de noir, suppression des bandeaux « Breaking news », fusion des chaînes de la BBC et des stations radios, obligation de diffuser des musiques tristes sur les ondes. Le protocole a été respecté à la lettre – à l’exception d’un léger écart sur la station BBC Radio 1 Dance – mais la BBC s’est fait grillé la priorité de l’annonce du décès par… BFMTV. La chaîne française a été plus rapide à réagir que son homologue britannique. La mort de la reine Elizabeth II, il y a ceux que ça bouleverse et il y a les autres. Aux Etats-Unis, une professeure d’université a fait scandale avec un tweet depuis censuré. Depuis la mort de la souveraine, des archives gênantes ressortent du placard.