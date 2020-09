19h30 Médias : bulle sociale, clash Neymar-Alvaro et retour de Didier Raoult

En savoir plus sur Yann Barthes

Douche froide pour les habitants de Gironde et des Bouches-du-Rhône : après les annonces modérées de Jean Castex sur la reprise de l’épidémie de coronavirus, les préfets de ces deux régions ont, eux, décidé de sévir. En parallèle, le gouvernement a dévoilé son nouveau clip choc pour sensibiliser aux gestes barrières et aux distanciations sociales. Un spot coup de poing qui ne satisfait pas tout à fait les professionnels de santé qui espèrent la mise en place d’une « bulle sociale » au sein des foyers français. Côté sport, la violente altercation entre les joueurs de Paris et de Marseille dimanche soir a fait couler beaucoup d’encre en Une des journaux sportifs ce lundi. Après le match, la discorde s’est poursuivie sur les réseaux sociaux entre Neymar et le marseillais Alvaro. Aux États-Unis enfin, Donald Trump est en pleine campagne électorale, comme si de rien n’était. Et il reproche beaucoup à son rival, Joe Biden, de ne pas tenir de meeting comme lui. Julien Bellver débriefe toutes ces actus dans son 19h30 Médias du 14 septembre.