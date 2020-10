19h30 Médias - Caricatures, boycott et crise diplomatique: que se passe-t-il entre la France et la Turquie ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Julien Bellver fait le tour de l’actu des dernières 24heures vue par les médias. On commence par l’ambiance bien morose de ce lundi matin. Avec la multiplication des contaminations en France, le gouvernement se dirige-t-il tout droit vers un nouveau confinement ? Le couvre-feu sera-t-il étendu ? Ce lundi, on se bousculait sur toutes les chaînes pour en parler, sans vraiment trop savoir à qui se fier. Dans le reste de l’Europe, aussi, l’ampleur de la deuxième vague fait craindre de nouvelles mesures restrictives. Depuis les déclarations d’Emmanuel Macron sur la liberté d’expression à la suite de l’assassinat de Samuel Paty, la crise diplomatique prend de l’ampleur entre la France et la Turquie. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan reproche au président la publication des caricatures de Mahomet et appelle au boycott des produits français. Et il n’est pas le seul. Dans d’autres pays arabes (Koweït, Qatar, Jordanie, …) la riposte s’organise : en Tunisie, un magazine compile les propos jugés islamophobes prononcés sur les chaînes d’info française. Sans surprise, CNEWS est en tête d’affiche. À quelques jours de l’élection américaine, Donald Trump ne pouvait pas faire l’impasse sur l’émission la plus regardée d’Amérique en période électorale : 60 minutes. Sauf que, fâché par les questions de la journaliste, le président américain ne sera resté que… 38 minutes.