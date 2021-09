19h30 Médias – Catastrophe d’AZF : émotion et recueillement 20 ans après le drame

Ce mardi 21 septembre marque les 20 ans de l’explosion de l’usine pétrochimique d’AZF, en banlieue de Toulouse. Ce jour-là, 31 personnes trouvent la mort et 2500 sont blessées dans ce qui reste la plus grande catastrophe industrielle en France depuis la Seconde guerre mondiale. Ce matin, les Toulousains rendaient hommage aux victimes, mais aucun membre du gouvernement n’avait fait le déplacement. La France est-elle une drama queen ? La colère française ne retombe pas après le faux bond de l’Australie sur l’achat des sous-marins tricolores. Jean-Yves Le Drian, toujours furax, a fait savoir son mécontentement dans un discours à peine voilé en marge de l’assemblée générale de l’ONU. Après plusieurs jours de silence, les hauts dirigeants européens commencent eux aussi à s’en mêler. La présidente de la commission européenne, Ursula Von der Leyen, interrogée sur CNN, a volé au secours de la France alors que Joe Biden fait toujours le mort. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a lui aussi fait le déplacement à New York pour assister à l’Assemblée générale de l’ONU. Non vacciné, il a pu parler à la tribune… mais pas manger dans les restaurants de la ville. D’où cette photo le montrant sur le trottoir pour manger sa pizza à emporter. J-228 avant le second tour de l’élection présidentielle et la com’ gros sabots du jour est signée Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France s’est rendu tout sourire pour les caméras à un déjeuner en compagnie de Nicolas Sarkozy. Un déjeuner express, d’une heure à peine. Côté communication toujours, l’entourloupe du jour est signée Éric Zemmour et CNEWS. Invité pour l’interview matinale sur la chaîne, le polémiste a eu droit à un temps de parole XXL. D’ordinaire, l’entretien dure une quinzaine de minutes. Éric Zemmour, lui, a eu droit à près de 40 min d’interview, gratos. Et pendant qu’Éric Zemmour gagne des points dans les sondages, la gauche rame. La candidate Anne Hidalgo espère rallier l’électron libre Arnaud Montebourg, mais ça paraît mal barré.