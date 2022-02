19h30 Médias : ce qu’il fallait retenir de la rencontre Macron vs Poutine

Emmanuel Macron était en Russie ce lundi pour échanger avec Vladimir Poutine sur la crise ukrainienne. Pendant plusieurs heures, les deux chefs d’Etat ont échangé autour d’une gigantesque table qui a depuis fait réagir presse et internautes. Au total, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron auront échangé pendant près de six heures, dans une ambiance glaciale. A trois mois du premier tour de l’élection présidentielle, Anne Hidalgo est toujours à la ramasse dans les sondages. La maire de Paris ne décolle pas et dans son équipe, certains commencent à jeter l’éponge. C’est le cas du Premier secrétaire de la fédération nord du Parti socialiste, Benjamin Saint-Huile. Pourtant, Anne Hidalgo n’a pas l’intention de lâcher prise. Pour venir renforcer sa campagne, la candidate a décidé de rappeler les éléphants du PS. Ce week-end à Lille, Martine Aubry lui a apporté un soutien sans faille. Tout comme Bernard Cazeneuve, nouveau président de son comité de soutien et enfin, François Hollande. Après avoir laissé planer le doute sur une éventuelle candidature, l’ancien président a fini par se ranger derrière Anne Hidalgo. Facebook et Instagram vont-ils quitter l’Europe, effarouchés par nos lois sur la protection de la vie privée ? C’est en tout cas ce qu’a menacé Mark Zuckerberg dans un document transmis au régulateur américain. Pour le patron de Facebook, la loi européenne ne doit pas évoluer dans le mauvais sens, sous peine de perdre les réseaux sociaux du groupe. Problème : l’idée n’effraie pas tout le monde, pas même le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. Le groupe Meta a démenti cette semaine toute velléité de quitter l’Europe et ses quelques 300 millions d’inscrits. Y-a-t-il eu une réunion (pas si) secrète entre les équipes de Christiane Taubira et celles de Yannick Jadot ? Pas si secrète puisqu’elle s’est retrouvée dans tous les médias. Yannick Jadot, lui, nie tout rapprochement avec la candidate. Christiane Taubira, elle, confirmait ce mardi matin cette réunion. Le mouvement des camionneurs canadiens, opposés aux mesures sanitaires en place dans leur pays, peut-il se propager jusqu’en France ? Sur Facebook, le groupe « Le convoi de la liberté » réunit déjà 270 000 personnes, comme aux grandes heures des gilets jaunes. Plusieurs convois sont annoncés dans tout le pays. A trois mois du premier tour de l’élection présidentielle, les ministres sont sur le pont pour défendre le quinquennat d’Emmanuel Macron. Ce matin sur BFMTV, interpellé par Apolline de Malherbe sur l’augmentation des agressions à la personne, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a perdu son sang-froid dans une riposte aussi condescendante, arrogante que misogyne.