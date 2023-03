19h30 Médias : ce qu’il faut retenir de l’interview d’Emmanuel Macron au 13h

« Mensonges », « mépris », « une insulte », « arrogance » : syndicats et opposition ont sévèrement jugé l’interview d’Emmanuel Macron au JT de 13h ce mercredi 22 mars. Pendant 36 minutes, le président a martelé sa volonté d’aller jusqu’au bout de la réforme des retraites malgré la contestation. « La foule n’a pas de légitimité » : cette petite phrase prononcée par Emmanuel Macron à la veille de son interview a provoqué la colère des syndicats et des manifestants. Interrogé au JT de 13h, le président s’est expliqué. Si une nouvelle journée de mobilisation nationale est prévue ce jeudi 23 mars, les manifestations spontanées se poursuivent à Paris. Depuis plusieurs jours, on observe une prise de parole de certains influenceurs contre le 49.3. De quoi, peut-être, impacter la mobilisation de la jeunesse.