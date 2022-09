19h30 Médias : c’est désormais officiel, le gaz et l’électricité vont augmenter de 15% en 2023

C’est officiel, le bouclier tarifaire sur l’énergie est percé : la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité en 2023. Concrètement, ça représente une augmentation de 25€ par mois pour les Français chauffés au gaz, 20€ pour ceux chauffés à l’électricité. Pour adoucir la facture, le gouvernement promet le versement d’un chèque énergie pour 12 millions de foyers d’ici la fin de l’année. Les énergéticiens vont devoir payer : c’est le mot d’ordre lancé par la présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen ce mardi. Quelques heures plus tôt, EDF a annoncé une remontada spectaculaire de ses centrales nucléaires, dont la moitié est actuellement à l’arrêt. Après l’offensive ukrainienne, la contre-attaque russe a démarré cette nuit. Moscou a bombardé plusieurs localités ukrainiennes en guise de représailles, notamment la ville de Mykolaïv. Des « frappes massives » selon les mots employés par l’armée russe qui espère laver son humiliation après la contre-offensive ukrainienne de ce week-end. Le roi Charles III doit se faire à toute une nouvelle série d’obligations et de nouveautés, parmi lesquelles le fait d’être filmé non-stop. Visiblement, le nouveau souverain n’a pas encore pris conscience de cette dernière nouveauté puisqu’en moins d’une semaine de règne, il a déjà été filmé deux fois perdant son sang-froid. Près d’une semaine après l’annonce du décès de la reine Elizabeth II, les chaînes d’info sont toujours en boucle sur le sujet. Tous les angles, mais alors tous les angles, sont décortiqués. On ne peut que saluer tant d’imagination. Peut-on séparer le privé du politique ? La question se pose après les révélations autour du divorce de l’Insoumis Adrien Quatennens. Le Canard Enchaîné révèle dans son édition de la semaine une main courante déposée par l’épouse du député.