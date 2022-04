19h30 Médias : "C’est l’enfer", l’offensive russe dans le Donbass a commencé

Au 55ème jour de guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a lancé son offensive contre la région du Donbass, à l’est du pays. Depuis 24h, l’armée russe multiplie les frappes dans l’espoir d’une victoire rapide. Au sud-est du pays, la ville de Marioupol, bombardée sans relâche, est au bord de la chute. Rediaboliser Marine Le Pen à l’aube du second tour, c’est l’objectif partagé par Emmanuel Macron et une grande partie de la presse française. Depuis plusieurs jours, les quotidiens et hebdomadaires aussi bien ceux marqués à gauche que ceux revendiqués comme non partisans s’attaquent au programme de la candidate du Rassemblement national. Le grand débat de l’entre-deux tours sera diffusé mercredi 20 avril sur TF1 et France 2. Les chaînes d’infos n’ont pas été conviées et on sent qu’elles l’ont un peu en travers de la gorge. Pour compenser, elles ont multiplié les « avant-débat » avec des têtes d’affiche forcément moins impressionnantes. Pour le dernier en date, LCI recevait Jordan Bardella et Olivier Véran, de quoi nous donner un aperçu des points de tensions du débat officiel mercredi. Une fois le débat de l’entre-deux tours passé, Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront de retour sur le terrain pour terminer leur campagne. À chaque candidat sa stratégie : le président sortant prend des risques, tandis que Marine Le Pen reste dans sa zone de confort. Du moins, c’est ce qu’affirme le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Dans les faits, c’est un peu plus subtil. À 4 jours du premier tour, l’écart se creuse entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors qu’ils étaient donnés au coude à coude au lendemain du premier tour, le président sortant prend de l’avance sur sa concurrente depuis une semaine. S’il était réélu, qui Emmanuel Macron choisirait-il pour gouverner cette fois ? Pour Matignon, plusieurs noms circulent déjà, notamment celui d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, ou encore Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture. Quant aux ministres, certains pourraient conserver un poste dans un éventuel futur gouvernement, mais pas tous.