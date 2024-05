19h30 Médias : chasse à l’homme lancée après l’attaque meurtrière d’un fourgon dans l'Eure

Mardi 14 mai sur les coups de 11h, des hommes lourdement armés se sont attaqués à un fourgon de l’administration pénitentiaire dans l’Eure pour faire libérer un détenu. Le bilan est lourd : 2 policiers ont été tués, 3 autres sont blessés, une première depuis plus de 30 ans. Toujours en cavale, le détenu évadé est désormais l’homme le plus recherché de France et une grande chasse à l’homme a été lancée par les autorités. Sur la scène politique, l’affaire déchaîne déjà les passions, alors que le gouvernement affiche sa fermeté tandis que l’opposition pointe déjà du doigt les manquements de l’Etat.

