19h30 Médias : Claudia Conway, l’ado à suivre absolument pour tout savoir des coulisses de la Maison Blanche

Le point sur l’actu des dernières 24h : Emmanuel Macron et Christian Estrosi se sont rendus ce mercredi au chevet des familles sinistrées et endeuillées après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Emmanuel Macron a tenu un discours sur le « séparatisme », ses ministres évoquent chaque jour en interview le « séparatisme » et pourtant le mot « séparatisme » a disparu du projet de loi… du même nom. Si vous avez épuisé tous les sujets pour vos disputes en famille, un petit nouveau vient d’arriver : le SUV. Ces grosses voitures, ultra polluantes, sont aussi les plus populaires ces dernières années. Il s’en vend plusieurs centaines de milliers chaque année en France. Problème : l’association de défense de la flore et de la faune, WWF, a publié cette semaine un rapport accablant pour ces voitures. Face au manque de communication de la Maison-Blanche, devenue un méga cluster ces derniers jours, les journalistes se tournent vers… une adolescente. Claudia Conway, 15 ans, est la fille de Kellyane Conway, ex-conseillère de Donald Trump et première contaminée par le Covid 19. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme balance des infos, à l’insu de sa mère.