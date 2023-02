19h30 Médias : comment les Etats-Unis ont cru à une invasion extraterrestre

En dix jours, pas moins de quatre objets volants ont été détruits par les forces armées américaines. Parmi eux, un ballon espion chinois et trois autres objets non-identifiés. Face aux spéculations, la Maison Blanche a dû officiellement démentir toute arrivée d’aliens dans le pays. Mais le discours n’a pas vraiment été entendu. Toute la semaine, les Etats-Unis se sont passionnées pour cette hypothèse d’une invasion extraterrestre. Dans le clan républicain, elle est la première à oser se lancer dans la course pour les élections présidentielles de 2024 contre Donald Trump. L’ancienne ambassadrice de l’ONU de 51 ans et mère de deux enfants, qui fait souvent référence à ses origines indiennes, est très conservatrice. L’annonce de sa candidature n’a pas manqué de faire réagir Donald Trump cette semaine, dont les relations avec Nikki Haley sont ambiguës. En Italie, la 73ème édition du festival de Sanremo a fait grand bruit. Diffusée cette semaine, l’émission, qui permet de désigner le prochain participant du pays à l’Eurovision, a mis en avant des questions liées au racisme, au féminisme ou au genre. Des sujets qui passent mal dans le pays, désormais dirigé par la figure d’extrême-droite Giorgia Meloni. L’événement est donc rapidement devenu très politique, au point de faire réagir la droite conservatrice. Personne ne s’y attendait. Cette semaine, la Première ministre Nicola Sturgeon a annoncé qu’elle démissionnait. Elle était pourtant à la tête de l’Ecosse depuis huit ans. Ces dernières semaines déjà, Nicola Sturgeon était fragilisée par un projet de loi facilitant la transition de genre. Cette démission est une bonne nouvelle pour Londres, puisque l’ex-Première ministre menait un vrai combat pour obtenir l’indépendance de l’Ecosse. Silvio Berlusconi fait partie de la coalition de Giorgia Meloni, à la tête de l’Italie. Mais il ne partage pas toutes ses idées, notamment en faveur de l’Ukraine. Le week-end dernier, Silvio Berlusconi a taclé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant une nouvelle fois son soutien à Vladimir Poutine.