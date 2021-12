19h30 Médias – Conf’ de presse d’Emmanuel Macron : et un petit tacle à Zemmour et Pécresse

Pour la seconde fois seulement depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron tenait ce jeudi une conférence de presse à l’Élysée. Le thème ? L’Europe et la présidence française au Conseil de l’Union européenne qui débute le 1er janvier prochain. Mais dans une année électorale, le président n’a pas échappé aux questions des journalistes sur l’actualité politique. A-t-on assisté en direct à l’effondrement du Parti Socialiste ? Au 20h de TF1 mercredi soir, Anne Hidalgo, en souffrance dans les sondages, a appelé la gauche à se réunir autour d’une primaire pour désigner un candidat unique pour 2022. La maire de Paris a dressé le constat d’une gauche en effondrement constant dans les enquêtes d’opinion que seule une primaire pourrait sauver. Sa proposition a immédiatement fait un flop à gauche : Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Fabien Roussel ont rejeté en bloc l’idée d’une primaire. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a décidé du retour des restrictions sanitaires. Parce qu’il s’inquiète du variant Omicron, mais aussi peut-être parce qu’il veut re-crédibiliser son image après de nouvelles révélations sur ses fêtes clandestines. À Noël 2020, alors que les Britanniques sont confinés, ils apprennent par la presse que leur Premier ministre et son gouvernement ont fait la fête sans modération et surtout sans précaution. Passage obligé pour candidat à la présidentielle, Valérie Pécresse est en Une de Paris Match cette semaine. Le magazine a eu accès au cercle très privé de la candidate de la droite : son compagnon et ses confessions, mais aussi ses enfants. Ce jeudi soir, Éric Zemmour est en prime time sur France 2. Le polémiste désormais candidat débattra notamment face à Bruno Le Maire.