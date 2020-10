19h30 Médias - Confinement et couvre-feu ont-ils fait leurs preuves chez nos voisins ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Dans les médias, un seul sujet fait l’actu : la possibilité d’un nouveau confinement d’ici la fin de la semaine. Prolongation et extension du couvre-feu, mise en place du télétravail généralisé, reconfinement partiel ou total, toutes les options sont sur la table. Forcément, puisque le gouvernement distille savamment des « fuites » dans la presse pour tester la réaction de l’opinion. Faute de savoir précisément, pour l’instant, ce qui nous attend dans les prochains jours, on peut toujours regarder comment se débrouillent nos voisins. Au Québec, c’est la douche froide : après déjà 4 semaines de couvre-feu, l’épidémie a ralenti, mais pas autant que le souhaitaient les experts. En Belgique, déjà pays le plus durement touché lors de la première vague, les hôpitaux sont de nouveau débordés et les contaminations explosent. En Italie, alors que le chef du gouvernement a lui aussi annoncé de nouvelles mesures, la colère monte chez les citoyens. La crise diplomatique entre la France et la Turquie se poursuit avec l’appel aux boycotts dans plusieurs nouveaux pays. Enfin, aux Etats-Unis, à moins de 200 heures de l’élection présidentielle, les candidats continuent leur campagne. Et Donald Trump continue à moquer son adversaire Joe Biden, quitte à utiliser des vidéos trompeuses pour le faire passer pour un incompétent.