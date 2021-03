19h30 Médias – Confinement le week-end : ceux qui sont pour et ceux qui sont contre

Il fera beau et même très beau sur la France ce week-end. Une très bonne nouvelle pour tout le monde, à condition qu’on ne soit pas reconfinés d’ici-là. Ce mercredi, l’exécutif s’est de nouveau réuni ce matin en Conseil de défense pour trancher sur la pertinence, ou non, d’un couvre-feu le week-end sur les 20 départements les plus touchés par le virus. Problème : à l’échelle de ces départements, personne n’est d’accord. Dans le Pas-de-Calais, on dit oui à un confinement le week-end, alors que Paris y est formellement opposé. On en saura plus demain soir après la prise de parole de Jean Castex. La moyenne d’âge des patients en réanimation à cause du Covid est en forte baisse cette semaine. Une bonne nouvelle ? Pas vraiment. En réalité, si la moyenne d’âge chute, ce n’est pas vraiment le signe d’une efficacité de la campagne vaccinale, mais parce que de plus en plus de patients jeunes arrivent en réanimation. Sans doute un effet des variants : en Angleterre, en Afrique du Sud ou au Brésil aussi la moyenne des patients en réanimation a chuté ces dernières semaines. Les vaccins seront-ils le prochain sujet de tension en Europe ? C’est très probable : l’Union européenne se délite sur le sujet. De moins en moins de pays font confiance à Bruxelles pour acheter le nombre de doses nécessaires à tous.