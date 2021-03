19h30 Médias – Confinement : quels sont les départements en sursis ?

Depuis 48h, la situation sanitaire en France se tend sérieusement. Les médecins réclament plus de mesures au gouvernement pour les départements les plus en difficultés. L’Aube, le Rhône, les Bouches-du-Rhône ou le Var vont-ils eux aussi passer en confinement ? Réponse jeudi soir après la nouvelle conférence de presse de Jean Castex. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, testée positive au Covid ce week-end a dû être hospitalisée ce mercredi. Elisabeth Borne, ministre du Travail, hospitalisée en fin de semaine dernière a quant à elle pu quitter l’hôpital ce matin. Le variant anglais semble faire des dégâts au gouvernement, où personne ou presque n’est encore vacciné. Dans les autres pays, les responsables politiques ont, au contraire de la France, été vaccinés en priorité. 29 millions de doses AstraZeneca ont été retrouvées cachées dans une usine italienne, ce qui a rendu folle de rage la commission européenne. Pour cause, ces doses cachées pourraient être envoyées en Grande-Bretagne, alors qu’AstraZeneca, qui devait livrer 120 millions de doses en Europe d’ici la fin mars n’en a pour l’heure livré qu’un quart, soit 30 millions. Depuis plusieurs jours, la tension monte entre la France et la Chine. Face aux sanctions imposées par la France, la chine a mis sur sa liste noire 10 responsables européens, parmi lesquels le français Raphaël Glucksmann, désormais interdit d’entrer sur le territoire. Un homme cristallise ces tensions : l’ambassadeur chinois en France, Lu Shaye. Connu pour son franc-parler, voire sa vulgarité, il n’a pas hésité à insulter à plusieurs reprises un chercheur français via Twitter ces derniers jours.