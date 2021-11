19h30 Médias – Congrès LR : qui est le mieux placé pour l’emporter ?

Plus que sept jours avant de connaître le candidat Les Républicains à l’élection présidentielle. Avant la dernière ligne droite, on a voulu savoir si la stratégie du parti avait vraiment été la bonne. Fallait-il vraiment organiser trois longs débats pour départager Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Michel Barnier et Philippe Juvin ? Lequel des cinq candidats est aujourd’hui le mieux placé pour l’emporter ? Pour répondre à ces questions, Julien Bellver a fait appel aux journalistes Marion Mourgue du Figaro, Ludovic Vigogne de l’Opinion et Hadrien Bect de FranceInfo. Emmanuel Macron était en visite en Italie cette semaine pour célébrer l’entente franco-italienne. Une initiative qui tombe à pic puisque le président français a ulcéré les Italiens en critiquant la ville de Naples qu’il a qualifié de « ville du tiers-monde ». Alors qu’une crise migratoire secoue l’Union européenne à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, la chaîne BBC a obtenu l’interview exclusive d’Alexandre Loukachenko. L’entretien ne s’est pas tout à fait déroulé au goût du président bélarusse. Aux Etats-Unis, grosse polémique après la publication d’une photo de Donald Trump aux côtés de Kyle Rittenhouse. Le jeune homme vient d’être acquitté du meurtre de deux personnes lors des manifestations Black Lives Matter à Kenosha. Sa libération a choqué une grande partie des Américains, mais visiblement pas l’ancien président.