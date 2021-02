19h30 Médias - Consentement, prescription: ce qu’il faut retenir des annonces d’Eric Dupond-Moretti

En savoir plus sur Yann Barthes

Invité au 20h de France 2 mardi soir, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a fait plusieurs déclarations surprises. Il a notamment annoncé que tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera désormais considéré comme un viol. Dans la foulée des révélations de Camille Kouchner, le directeur de Sciences Po, Frederic Mion, vient d’annoncer sa démission. Mercredi, ce proche d’Olivier Duhamel avait été mis en cause dans une enquête à charge publiée par Marianne. Sur le plan du Covid, alors que la France a les yeux braqués sur le variant anglais, les autres variants s’installent doucement chez nos voisins. En Autriche, plus de 300 cas du variant sud-africain ont été détectés. En Italie, c’est cette fois le variant brésilien qui inquiète, au point de reconfiner la région de Pérouse. Côté média, la radio Europe 1 va-t-elle être vendue à Vincent Bolloré ? Plusieurs médias ont sorti l’info ces dernières heures. L’homme d’affaires lorgnait sur la station depuis plusieurs mois, afin d’en faire une radio « à la sauce CNEWS ». Aux Etats-Unis enfin, le procès de Donald Trump a démarré sur les chapeaux de roue. L’argument d’inconstitutionnalité du procès, mis en avant par ses avocats pour espérer couper court aux débats, a été rejeté par le Sénat. Et pour le premier jour des audiences, les démocrates ont frappé fort avec un film choc sur l’attaque du Capitole.